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La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva indemniza con 1.710 euros a una socia de FACUA

La usuaria sufrió una caída al bajar de un autobús de Emtusa por un deterioro en la rampa, lo que le ocasionó diversas heridas y desperfectos materiales.

FACUA.org
España-09/01/2012
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La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva (Emtusa) ha indemnizado con 1.710 euros a una socia de FACUA-Consumidores en Acción tras sufrir ésta una caída en un autobús de la compañía como consecuencia de un desperfecto en la rampa del veh&iacut

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