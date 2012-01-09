La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva indemniza con 1.710 euros a una socia de FACUA
La usuaria sufrió una caída al bajar de un autobús de Emtusa por un deterioro en la rampa, lo que le ocasionó diversas heridas y desperfectos materiales.
FACUA.org
España-09/01/2012
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La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva (Emtusa) ha indemnizado con 1.710 euros a una socia de FACUA-Consumidores en Acción tras sufrir ésta una caída en un autobús de la compañía como consecuencia de un desperfecto en la rampa del veh&iacut