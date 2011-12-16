Más noticias

La Eurocámara aprueba la prohibición de añadir azúcar a los zumos de fruta

Los néctares producidos con purés de frutas y agua sí podrán llevar azúcar añadido o edulcorantes. La decisión se basa en un informe que abogaba por un etiquetado más claro y detallado.

FACUA.org
Europa-16/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado modificaciones en la norma europea que regula el etiquetado de los zumos de fruta y néctares para asegurar una información más clara a los consumidores y prohibir el uso de azúcares añadidos en los jugos de fruta expri

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos