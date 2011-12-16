La Eurocámara aprueba la prohibición de añadir azúcar a los zumos de fruta
Los néctares producidos con purés de frutas y agua sí podrán llevar azúcar añadido o edulcorantes. La decisión se basa en un informe que abogaba por un etiquetado más claro y detallado.
FACUA.org
Europa-16/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado modificaciones en la norma europea que regula el etiquetado de los zumos de fruta y néctares para asegurar una información más clara a los consumidores y prohibir el uso de azúcares añadidos en los jugos de fruta expri