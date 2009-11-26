La Eurocámara pide a la UE que aporte al menos 30.000 millones al año para recortar las emisiones en países en vías de desarrollo
Como parte de los compromisos del acuerdo internacional que se pretende alcanzar en la conferencia de Copenhague de diciembre para sustituir el protocolo de Kioto.
FACUA.org
Europa-26/11/2009
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La Eurocámara pidió este miércoles a la Unión Europea que contribuya con al menos 30.000 millones de euros anuales a la reducción de emisiones y adaptación al cambio climático en los países en vías de desarrollo, como parte de los com