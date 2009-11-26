La Eurocámara pide que la UE se convierta en un espacio libre de humos
Subraya que sólo una "prohibición generalizada" de fumar en todos los lugares cerrados puede proteger la salud de los trabajadores y de los no fumadores.
FACUA.org
Europa-26/11/2009
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El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución en la que subraya que sólo una «prohibición generalizada» de fumar en todos los lugares de trabajo cerrados y en todas las instalaciones y medios de transporte públicos puede proteger la salud de los t