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La Eurocámara rechaza el uso del pegamento para la carne

Los diputados subrayan que esta enzima natural puede inducir a error al consumidor porque ofrece distintas piezas como un único producto cárnico.

FACUA.org
Europa-20/05/2010
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El Parlamento Europeo ha bloqueado la autorización, como aditivo alimentario, de la trombina que sella trozos de carne. Los diputados subrayan que esta enzima natural, procedente de vacas y cerdos, puede inducir a error al consumidor porque ofrece distintas piezas de carne como un ú

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