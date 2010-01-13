La facturación, los cortes de suministro y el bono social, principales reclamaciones a la CNE en 2009
Según consta en un informe del regulador energético sobre la evolución del mercado minorista de la electricidad.
FACUA.org
España-13/01/2010
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La facturación, los problemas relacionados con el corte del suministro y el bono social fueron los tres asuntos que concentraron mayor número de reclamaciones y consultas de consumidores domésticos a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) durante 2009 acerca d