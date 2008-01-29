La Facultad de Odontología de Sevilla recibe la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad
Concedida por el Consejo de MInistros a propuesta por el ministro de Sanidad y Consumo.
FACUA.org
Sevilla-29/01/2008
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El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha concedido la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla por su amplia trayectoria en el ámbito de la docencia e investigación