La familia de un guipuzcoano fallecido tras el consumo de Lipobay reclama a Bayer 72.460 euros de indemnización
El afectado falleció en 1999 de insuficiencia renal en el Hospital de San Sebastián, que comunicó el caso al Centro de Farmacovigilancia.
FACUA.org
España-19/05/2007
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La viuda de un guipuzcoano de 79 años que falleció en diciembre de 1999 en San Sebastián tras combinar el consumo de Lipobay con otro medicamento también anticolesterol, reclama a Bayer una indemnización de 72.460 euros. El fármaco de la multinacional far