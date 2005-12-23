La Famsi muestra su repulsa ante la suplantación de Zapatero por un humorista de la COPE en una conversación con Evo Morales
FACUA Andalucía se une a las críticas del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, del que forma parte.
FACUA.org
Andalucía-23/12/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), del que forma parte la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, ha hecho público el comunicado que reproducimos a continuación ante la suplantación de la personalida