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La Famsi muestra su repulsa ante la suplantación de Zapatero por un humorista de la COPE en una conversación con Evo Morales

FACUA Andalucía se une a las críticas del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, del que forma parte.

FACUA.org
Andalucía-23/12/2005
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El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), del que forma parte la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, ha hecho público el comunicado que reproducimos a continuación ante la suplantación de la personalida

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