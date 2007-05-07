La FAO denuncia que el derecho a la alimentación ha pasado a "un segundo plano" pese a los millones de hambrientos
El derecho a la alimentación será el lema de esta organización de la ONU en el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre.
FACUA.org
Internacional-07/05/2007
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La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) ha denunciado que el derecho a la alimentación, cuando se aproxima el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, «han pasado a un segundo p