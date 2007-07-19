La FAO y la OMS instan a los países a aumentar urgentemente la vigilancia en la seguridad de los alimentos
"La seguridad alimentaria es un tema para cada país y para cada consumidor", afirma el director del departamento de Seguridad, Zoonosis y Enfermedades causadas por Alimentos de la OMS.
FACUA.org
Internacional-19/07/2007
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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), hicieron hoy un llamamiento urgente para que todos los países aumenten los controles sobre la seguridad de los alimentos, así como la