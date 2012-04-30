La FCC afirma que Google sabía que estaba robando datos personales con Street View
Según la Comisión Federal de Comunicaciones, la compañía tenía conocimiento de que los coches con cámara llevaban años recopilando y almacenando datos de los hogares.
FACUA.org
América-30/04/2012
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La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) ha asegurado en uno informe que Google era consciente de la recopilación de información personal, como contraseñas y emails, mediante el coche de Street View a trav&eacut