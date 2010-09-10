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La FDA actúa contra cinco compañías distribuidoras de cigarrillos electrónicos por vulnerar la normativa

El organismo estadounidense asegura que publicitan beneficios para la salud sin fundamento científico y comenten malas prácticas en su fabricación.

FACUA.org
América-10/09/2010
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La Administración Federal de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha enviado cartas de advertencia a cinco compañías distribuidoras de cigarrillos electrónicos por vulnerar la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosm

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