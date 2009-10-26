La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y UCE Sevilla se incorporan a la mesa ciudadana para analizar la situación de Tussam
Fue constituida a mediados de octubre por FACUA Sevilla y las secciones sindicales de CCOO, ASC, CGT y SITT.
FACUA.org
Sevilla-26/10/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad y la Unión de Consumidores de Sevilla-UCA/UCE se han incorporado a la mesa ciudadana para analizar la situación de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), con lo que son ya siete las organizaciones que la integran.</