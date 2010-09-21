La Fiscalía archiva la investigación sobre el servicio Street View de Google en España
Considera que no existe "el menor indicio" de que la multinacional haya intentado "comerciar directamente" con el conjunto de la información obtenida.
FACUA.org
España-21/09/2010
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En junio de 2010 la Fiscalía de Guipúzcoa abrió una investigación para determinar si la multinacional Google había infringido el Código Penal durante la toma de datos en espacios públicos mediante el uso de coches equipados con cámaras multi