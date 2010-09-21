Más noticias

La Fiscalía archiva la investigación sobre el servicio Street View de Google en España

Considera que no existe "el menor indicio" de que la multinacional haya intentado "comerciar directamente" con el conjunto de la información obtenida.

FACUA.org
España-21/09/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

En junio de 2010 la Fiscalía de Guipúzcoa abrió una investigación para determinar si la multinacional Google había infringido el Código Penal durante la toma de datos en espacios públicos mediante el uso de coches equipados con cámaras multi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos