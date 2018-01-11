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La Fiscalía de Madrid investigará las responsabilidades civiles por las retenciones en el caos de la AP-6

El Ministerio Público ha ordenado la apertura de diligencias procesales por unos hechos que afectaron a más de 3.000 vehículos en la vía de alta capacidad que conecta Segovia con Madrid.

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España-11/01/2018
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El Fiscal Jefe de Madrid, José Javier Polo, ha ordenado, al amparo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la incoación de diligencias procesales para depurar las posibles responsabilidades civiles por los hechos acaecidos entre los

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