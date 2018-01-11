La Fiscalía de Madrid investigará las responsabilidades civiles por las retenciones en el caos de la AP-6
El Ministerio Público ha ordenado la apertura de diligencias procesales por unos hechos que afectaron a más de 3.000 vehículos en la vía de alta capacidad que conecta Segovia con Madrid.
FACUA.org
España-11/01/2018
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Imagen: Efe
El Fiscal Jefe de Madrid, José Javier Polo, ha ordenado, al amparo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la incoación de diligencias procesales para depurar las posibles responsabilidades civiles por los hechos acaecidos entre los