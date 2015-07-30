La Fiscalía de Valencia denuncia a la cementera La Unión por publicidad sexista
La empresa ha recibido desde 2005 numerosas reclamaciones por vídeos promocionales que fomentan el sexismo.
FACUA.org
España-30/07/2015
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Fotograma del vídeo publicitario de la empresa Cementos La Unión.
El juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia llevará a la empresa Cementos La Unión a juicio tras la demanda por publicidad sexista presentada en octubre por el Instituto de la Mujer de Madrid.
En esta ocasión, la sección contra la Violencia sob