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La Fiscalía española investiga a Endesa en Chile por presunto cohecho internacional

Analiza la donación de 3,5 millones de dólares a políticos chilenos en la campaña electoral de 2013, que habrían sido destinados a obtener los permisos necesarios para implementar una central hidroeléctrica.

FACUA.org
España-19/09/2016
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La Fiscalía de España ha ordenado investigar el destino de los 3,5 millones de dólares donados por parte de Endesa a políticos chilenos durante la campaña electoral de 2013, y que presuntamente se habrían concedido con el fin de obtener los permisos neces

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