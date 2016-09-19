La Fiscalía española investiga a Endesa en Chile por presunto cohecho internacional
Analiza la donación de 3,5 millones de dólares a políticos chilenos en la campaña electoral de 2013, que habrían sido destinados a obtener los permisos necesarios para implementar una central hidroeléctrica.
FACUA.org
España-19/09/2016
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La Fiscalía también pide saber si hay algún ciudadano español investigado. | Imagen: flickr.com/acampadabcnfoto (CC BY-NC-ND 2.0).
La Fiscalía de España ha ordenado investigar el destino de los 3,5 millones de dólares donados por parte de Endesa a políticos chilenos durante la campaña electoral de 2013, y que presuntamente se habrían concedido con el fin de obtener los permisos neces