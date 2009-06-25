La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción insta a reformular la estrategia contra las drogas
Propone "reformular y reforzar" el diálogo entre la administración estatal y las territoriales, así como entre las administraciones públicas y la sociedad civil.
FACUA.org
España-25/06/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Ignacio Calderón, aseguró el miércoles que es «necesario replantear las estrategias preventivas» contra las drogas, ya que «no se pueden utilizar fórmulas antiguas