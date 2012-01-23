La Fundación FACUA lanza sus propuestas para una salida solidaria de la crisis económica
Un texto elaborado por miembros de su Patronato analiza los orígenes, causas, consecuencias y actuaciones de los diversos organismos en el devenir del contexto financiero actual.
FACUA.org
España-23/01/2012
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