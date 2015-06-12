Más noticiasUn 15% más caro que a principios de año

La gasolina sube por tercera semana consecutiva y marca un nuevo máximo del año con 1,32 euros por litro

Llenar un depósito con 55 litros cuesta actualmente 72,76 euros, 9,5 euros más que en enero.

Europa Press
España-12/06/2015
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El precio de la gasolina ha marcado esta semana un nuevo máximo anual después de encarecerse un 0,38%, para superar la barrera de los 1,32 euros el litro, según datos recogidos a partir del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). En concreto, el litro de gas

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