La gasolina y el gasóleo se encarecieron más de un 30% interanual en el último trimestre
El precio de la gasolina es en España 1,04 céntimos más elevado que en la media de la UE, mientras que el del gasóleo la supera en 0,71 céntimos.
FACUA.org
España-28/03/2008
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El precio antes de impuestos de la gasolina sin plomo en España aumentó un 30,6% interanual en el último trimestre, mientras que el del gasóleo de automoción lo hizo a un ritmo del 30,8%, según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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