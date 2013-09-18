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La Generalitat multa con 3.200 euros a una tienda de mascotas por vender animales enfermos

El expediente sancionador reconoce la comisión de ocho 'infracciones graves'.

FACUA.org
Cataluña-18/09/2013
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La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat ha impuesto una multa de 3.208 euros a un establecimiento de venta de mascotas de Barcelona por vender animales que se encontraban enfermos, ha informado la asociación animalista L

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