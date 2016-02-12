Más noticiasPor infracciones de la Ley de Turismo

La Generalitat Valenciana expedienta a AirBnB, Booking y otras seis plataformas de viviendas turísticas

Las webs anuncian alojamientos sin número de inscripción en el Registro de Empresas, lo que les puede suponer una multa de un máximo de 90.000 euros.

Europa Press
Comunitat Valenciana-12/02/2016
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La Agencia Valenciana de Turismo, dependiente de la Generalitat, ha abierto veinticuatro expedientes sancionadores a ocho plataformas que anuncian viviendas turísticas por Internet sin hacer constar el número de inscripción en el Registro de Empresas. En concreto, se trata de

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