La gran mentira de la liberalización eléctrica
Quienes dictan las tarifas son las propias eléctricas a través de una subasta-trampa cuyos resultados ya conocen antes de que se celebre.
Rubén Sánchez
España-09/07/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Mientras el Gobierno echa otro cable a las eléctricas, quizás para que en 2012 consigan ganar los 10.000 millones de euros que solo rozaron el año pasado, los usuarios nos llevaremos un nuevo calambrazo cuando llegue el recibo correspondiente al mes de julio.
La luz ha subido este mes más