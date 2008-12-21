La Guardia Civil alerta de la posible venta de aceite de oliva contaminado en La Rioja
Los ladrones de una factoría usaron botellas con un tóxico para vender la mercancía sustraída.
FACUA.org
La Rioja-21/12/2008
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La Guardia Civil de La Rioja ha alertado este domingo de la posible venta de aceite contaminado, tras localizar 550 litros de aceite sustraído y repartido en garrafas, en las que figura una etiqueta con el texto Antiespumante 1510 que, fuera de unas determinadas proporciones, puede