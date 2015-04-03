La Guardia Civil desmantela una red de distribución de anabolizantes en Vigo
La operación se salda con cuatro personas detenidas y sustancias incautadas por valor de 60.000 euros.
FACUA.org
España-03/04/2015
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La Guardia Civil, en el marco de la Operación Adonis, ha detenido a cuatro personas por su presunta vinculación con una organización dedicada a la distribución de sustancias anabolizantes que operaba a nivel internacional desde la ciudad de Vigo (Pontevedra). Los