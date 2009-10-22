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La Guardia Civil desmantela una red dedicada al robo y falsificación de recetas médicas

La estafa que pudieran haber ocasionado a la Administración pública podría suponer unos 250.000 euros.

FACUA.org
Madrid-22/10/2009
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La Guardia Civil ha desmantelado una red especializada en el robo y posterior falsificación de recetas médicas, y ha descubierto un entramado que adquiría medicamentos en farmacias que sólo pueden ser dispensados con receta y el sello de un facultativo médico.</

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