La Guardia Civil interviene 5 toneladas de carne en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande
Por falta de etiquetado, registro sanitario, trazabilidad y rotura de la cadena de frío.
FACUA.org
Málaga-03/10/2008
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Un total de 5.074 kilogramos de carne fueron intervenidos por la Guardia Civil en Alhaurín el Grande (Málaga) por falta de etiquetado, registro sanitario, trazabilidad y rotura de la cadena de frío, quedando depositados bajo precinto a disposición de la autoridad sanit