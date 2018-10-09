La Guardia Civil interviene más de 700 toneladas de jamones, embutidos y productos cárnicos en mal estado
Es el último registro dentro de la mayor operación contra el fraude alimentario de los últimos años. La trama empresarial se lucraba con la venta de estos productos caducados o podridos, que eran manipulados para hacerlos pasar por productos frescos.
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España-09/10/2018
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El Seprona de la Guardia Civil ha decomisado más de 700 toneladas de jamones, embutidos y productos cárnicos en mal estado, caducados o podridos en la provincia de Valencia. Se trata del último registro dentro de la mayor operación contra el fraude alimentario de los &