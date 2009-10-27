La iglesia de la Cienciología, multada por la Justicia francesa
Se libra, sin embargo, de la disolución, lo que hubiera supuesto su prohibición de hecho en el país y el embargo de todos sus bienes.
FACUA.org
Europa-27/10/2009
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El Tribunal Correccional de París condenó este martes a la iglesia de la Cienciología en Francia y a sus principales dirigentes a multas de entre 30.000 y 400.000 euros por estafa, según informa EFE.
Los abogados de la Cienciología anunciaron en el tribu