La infanta y la hija de Aznar tendrían bono social, pero no las familias sin niños que ingresen 810 euros
El nuevo bono viene además con limitaciones en los descuentos: el tope bonificado será de entre 100 y 300 kWh al mes. FACUA denuncia que no hará más que ayudar a seguir agravando la pobreza energética.
FACUA.org
España-07/09/2017
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Las familias sin hijos menores de edad que ingresen más de 807 euros al mes no podrán acceder al bono social eléctrico que pretende implantar el Ministerio de Energía. Y si cobran menos, el pequeño descuento del que podrán beneficiarse en la factura s&oac