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La Iniciativa Ciudadana Contra el Tarifazo del Agua en Málaga recibe el respaldo de cientos de ciudadanos

Esta plataforma, integrada por organizaciones sociales, entre ellas FACUA Málaga, solicita la rectificación de la tarifa en la capital, puesta en marcha el 1 de noviembre.

FACUA.org
Málaga-10/02/2014
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La Iniciativa Ciudadana Contra el Tarifazo del Agua en Málaga, integrada por decenas de organizaciones sociales, entre ellas FACUA Málaga, recibe el apoyo de centenares de consumidores.

Las peticiones de la plataforma, que tiene como objetivo “rectificar la tarifa c

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