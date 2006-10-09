La Internacional de Consumidores apoya un documental que denuncia la falta de transparencia y sustentabilidad de la industria del café
A pesar de que los consumidores gastan más de 60 mil millones de euros en café cada año, 25 millones de productores de café en el mundo luchan para llegar a fin de mes.
FACUA.org
Internacional-09/10/2006
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Un estudio de la Internacional de Consumidores (Consumers International) denuncia la falta de transparencia y sustentabilidad en la industria mundial del café, planteamientos con los que coincide el documental Black gold (oro negro), estrenado el 6 de noviembre en EE.UU.
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