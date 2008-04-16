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La juez de Valencia se inhibe a favor de la Audiencia Nacional en la causa sobre Corporación Dermoestética

Acumula denuncias por un presunto fraude relacionado con sus implantes de mama.

FACUA.org
España-16/04/2008
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La jueza de instrucción número 20 de Valencia se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional para que sea este órgano quien, en su caso, se haga cargo de la investigación de la denuncia presentada contra Corporación Dermoestética por un presunto delito d

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