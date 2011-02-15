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La juez eleva el embargo de bienes para Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual

Se desestiman así los argumentos de la defensa de los empresarios que alegaron que su gestión al frente de Viajes Marsans no provocó su situación de quiebra.

FACUA.org
España-15/02/2011
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El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha aceptado elevar el embargo preventivo de bienes a Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual de 417,36 millones de euros a 424,47 millones de euros, para cubrir el déficit patrimonial de Via

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