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La juez imputa delito contra el Medio Ambiente a Biocompostajes, denunciada por FACUA Castilla y León

La asociación ejerce la acusación popular en el procedimiento contra la empresa dedicada al compostaje de lodos de depuración. También está imputado su consejero delegado, Jesús Ignacio García Pérez.

FACUA.org
Castilla y León-06/06/2017
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El Juzgado de Instrucción número 2 de Medina del Campo (Valladolid) ha imputado a la empresa Biocompostajes Españoles SL (Bicoe) un delito contra el medio ambiente por realizar vertidos incontrolados de aguas residuales procedentes de sus balsas desde mediados de 2014,

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