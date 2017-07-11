La Junta, condenada a indemnizar con 96.382 euros a una mujer por cortarle la vejiga extirpando un quiste
El TSJA sanciona a la administración, y al hospital privado donde se realizó la intervención de forma solidaria. El fallo censura que éste no diagnosticase la lesión hasta "15 días más tarde" de la operación.
Europa Press
Andalucía-11/07/2017
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La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía tendrá que indemnizar con 96.382 euros a una mujer de 44 años que sufrió la sección de la vejiga y el uréter izquierdo durante una intervención quirúrgica para extirparle un quiste en el