La Junta de Andalucía sanciona a Sevillana Endesa con 45.000 euros por los apagones de este invierno en la Axarquía
Un fuerte temporal de frío y nieve dejó sin servicio a más de 7.200 abonados.
FACUA.org
Málaga-20/04/2009
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La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador a la compañía Sevillana Endesa por los cortes de luz ocurridos el pasado mes de enero en los pueblos del interior de la comarca de la Axarquía, en Málaga, como consecuencia de un fuerte temporal de fr&ia