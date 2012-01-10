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La Junta impone una sanción a Movilisto por un fraude denunciado por FACUA Andalucía pero se niega informar de su cuantía

La federación denunció en 2009 a ésta y otras diez empresas del sector ante la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud.

FACUA.org
Andalucía-10/01/2012
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Como consecuencia de una denuncia presentada por FACUA Andalucía, la Consejería de Salud ha resuelto sancionar a Grupo Itouch Movilisto España pero se niega a informar de la cuantía de la multa, siguiendo la habitual política de falta de transparencia de las aut

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