La Junta impone una sanción a Movilisto por un fraude denunciado por FACUA Andalucía pero se niega informar de su cuantía
La federación denunció en 2009 a ésta y otras diez empresas del sector ante la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud.
FACUA.org
Andalucía-10/01/2012
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Como consecuencia de una denuncia presentada por FACUA Andalucía, la Consejería de Salud ha resuelto sancionar a Grupo Itouch Movilisto España pero se niega a informar de la cuantía de la multa, siguiendo la habitual política de falta de transparencia de las aut