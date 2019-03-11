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La Junta multa a una web denunciada por FACUA Sevilla por revender entradas de toros de La Maestranza

La asociación advirtió de que Entradastororosmaestranza.com ofrecía pases para la Feria de Abril a precios muy superiores a los anunciados por la plaza de toros e incluso antes de que salieran a la venta.

FACUA.org
Sevilla-11/03/2019
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Tras la denuncia de FACUA Sevilla, la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juegos y Actividades Recreativas de la Junta de Andalucía ha impuesto una sanción a la empresa Entradasdisponibles SL por la venta irregular de entradas para espectáculos ta

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