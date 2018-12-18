La Junta multa con 3,1 millones a Movistar, Vodafone y Orange por fraudes denunciados por FACUA en 2013
La autoridad de Consumo no facilitó información sobre las denuncias presentadas por la organización de consumidores y dice ahora que las sanciones tienen su origen en inspecciones realizadas en 2016 y 2017.
FACUA.org
Andalucía-18/12/2018
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La Junta de Andalucía ha sancionado con 3,1 millones de euros a Movistar, Vodafone y Orange por irregularidades que fueron objeto de denuncias presentadas por FACUA en 2013 y sobre las que la autoridad autonómica de protección al consu