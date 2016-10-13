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La Junta oculta a FACUA el expediente sancionador a Endesa: asegura que no tiene "interés legítimo"

La federación reclama al consejero de Salud, Aquilino Alonso, que dé explicaciones sobre la decisión de la Junta de no instar a devolver las cantidades millonarias defraudadas a los andaluces.

FACUA.org
Andalucía-13/10/2016
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La directora general de Consumo de la Consejería de Salud, Isabel Niñoles Fernández, se ha negado a facilitar a FACUA Andalucía el contenido del expediente sancionador a Endesa Distribución con el argumento de que no tiene un «interé

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