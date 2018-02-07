La Junta otorga 490.000 euros en 3 años a asociaciones de UCA-UCE sin comprobar si cumplen los requisitos
La Dirección General de Consumo sigue sin facilitar a FACUA las cifras de asociados que han declarado en los últimos años la Unión de Consumidores de Andalucía y sus organizaciones provinciales.
FACUA.org
Andalucía-07/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Junta Directiva de UCA-UCE. En el centro, su presidente, Juan Moreno Rodríguez, junto a su secretaria general, Inmaculada Rodríguez.
La Dirección General de Consumo de la Junta entregó el año pasado más de 130.000 euros a las asociaciones provinciales de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) sin comprobar si cumplían los requisitos mínimos de socios e ingresos p