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La Junta otorga 490.000 euros en 3 años a asociaciones de UCA-UCE sin comprobar si cumplen los requisitos

La Dirección General de Consumo sigue sin facilitar a FACUA las cifras de asociados que han declarado en los últimos años la Unión de Consumidores de Andalucía y sus organizaciones provinciales.

FACUA.org
Andalucía-07/02/2018
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La Dirección General de Consumo de la Junta entregó el año pasado más de 130.000 euros a las asociaciones provinciales de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) sin comprobar si cumplían los requisitos mínimos de socios e ingresos p

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