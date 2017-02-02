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La Junta reduce a 13 millones sus multas a la banca por defraudar miles de millones con la cláusula suelo

Cuatro años después de las denuncias de FACUA Andalucía contra una veintena de entidades.

FACUA.org
Andalucía-02/02/2017
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este jueves en el Parlamento que las multas a los bancos por defraudar miles de millones de euros con la cláusula suelo se reducirán a 13 millones de euros.

Las sanciones tienen s

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