La Junta sanciona con 5,8 millones al Banco Popular por incumplir la Ley de Función Social de la Vivienda
Las VPO que ambas entidades no han puesto a disposición de los registros municipales de demandantes en Andalucía han sido omisiones consideradas infracciones muy graves, siendo cada una de ellas castigada con 60.000 euros por parte de la Consejería de Fomento.
Europa Press
Andalucía-24/11/2014
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La Consejería de Fomento y Vivienda ha sancionado con 5,82 millones de euros al Banco Popular y con 120.000 al Banco Sabadell por incumplimiento de la función social de sus viviendas en Andalucía, toda vez que ambas entidades «han incumplido la obligación legal de