La Justicia alemana prohíbe a Vodafone anular el saldo de las tarjetas de prepago
La asociación de consumidores Verbraucherzentrale logra que se declaren nulas las cláusulas en las que estipula la eliminación del saldo y la desactivación de las tarjetas si no se realizan recargas en un determinado plazo.
FACUA.org
Europa-29/08/2006
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El operador de telefonía móvil Vodafone no podrá anular más en Alemania el saldo de las tarjetas de prepago para teléfonos móviles al pasar determinado tiempo, según ha decidido la Justicia alemana.
En conclusión a un juicio iniciado