La justicia chilena declara abusivas las 'condiciones de uso' de Ticketmaster
La Corte de Apelaciones considera que dicha cláusula sólo depende de la voluntad de la empresa y debe ser eliminada de los contratos que suscriben los consumidores.
FACUA.org
Internacional-13/11/2014
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La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ha declarado que las cláusulas recogidas en las Condiciones de uso que la empresa de venta de entradas de espectáculos Ticketmaster impone a los consumidores es abusiva y que, por tanto, debe ser eliminada de los contratos de