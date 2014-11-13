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La justicia chilena declara abusivas las 'condiciones de uso' de Ticketmaster

La Corte de Apelaciones considera que dicha cláusula sólo depende de la voluntad de la empresa y debe ser eliminada de los contratos que suscriben los consumidores.

FACUA.org
Internacional-13/11/2014
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La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ha declarado que las cláusulas recogidas en las  Condiciones de uso que la empresa de venta de entradas de espectáculos Ticketmaster impone a los consumidores es abusiva y que, por tanto, debe ser eliminada de los contratos de

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