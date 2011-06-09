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La justicia europea aclara que puede haber publicidad encubierta incluso si no ha sido pagada

La sentencia se refiere al caso de una televisión griega que presentó un tratamiento dental estético durante una emisión en 2003.

FACUA.org
Europa-09/06/2011
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha aclarado que el hecho de que no haya remuneración o un pago similar no excluye que pueda haber publicidad encubierta en una emisión televisiva. Las normas de la UE prohíben la publicidad encubierta.

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