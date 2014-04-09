La justicia europea anula la norma que obliga a operadores a conservar datos de telecomunicaciones
El tribunal señala que la conservación de la información hasta dos años constituye "una injerencia de gran magnitud y especial gravedad" en los derechos fundamentales a la privacidad y a la protección de datos.
FACUA.org
Europa-09/04/2014
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado este martes «inválida» la directiva que obliga a los operadores de telefonía a conservar los datos de las telecomunicaciones hasta dos años para la lucha contra el terrorismo y los delitos gr